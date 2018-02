Schouten weer de snelste op natuurijs

In de snijdende kou heeft Simon Schouten de eerste marathon op natuurijs gewonnen. Hij won in Haaksbergen een sprint van een kopgroep.

Sjoerd den Hertog finishte als tweede en Bob de Vries moest genoegen nemen met de derde plaats. Schouten won vorig jaar in Noordlaren ook de voorlaatste marathon op natuurijs. Jorrit Bergsma maakte lang een sterke indruk. De winnaar van het zilver op de olympische tien kilometer leek van alle rijders het minst last te hebben van een harde oostenwind maar kwam in de slotfase van de race ten val.

Schouten voelt zich thuis op natuurijs. ,,Hier winnen is super”, jubelde hij. ,,Maar dit natuurijs is natuurlijk niet helemaal echt”, doelde hij op het ondergespoten terrein van Haaksbergen. ,,Het liefst schaatsen we op het Veluwemeer ofzo. Maar met deze wind denk ik niet dat dit er snel in zit.”

Bij de vrouwen ging de winst naar Manon Kamminga. Ze klopte Elma de Vries in een sprint. Beau Wagemakers finishte als derde.

Haaksbergen was samen met Arnhem, Veenoord en Noordlaren in de race voor de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. De KNSB oordeelde dat de beste schaatsvloer in Twente lag. Waar de marathonschaatsers vorig seizoen genoegen moesten nemen met één krachtmeting op natuurijs, daar kunnen ze donderdag alweer aan de slag in Arnhem.