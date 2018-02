Sneeuw hindert derde testdag Formule 1

De derde testdag in de Formule 1 dreigt veel hinder te ondervinden van de sneeuw. Het racecircuit van Barcelona is veranderd in een wit winterlandschap en de start is voorlopig uitgesteld, meldt de koningsklasse.

De kou speelde de Formule 1 al parten in de eerste twee dagen waarop de teams hun auto’s voor het komende seizoen testen. Temperaturen rond het vriespunt zijn niet ideaal om alle vernieuwingen aan de bolides uit te proberen. Max Verstappen kwam dinsdag in zijn Red Bull niettemin nog tot 67 rondjes en hij was na afloop redelijk tevreden.

De Limburger komt woensdag niet in actie. Het is dan weer de beurt aan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo. Ook wereldkampioen Lewis Hamilton staat op de rol om achter het stuur te kruipen van zijn Mercedes.

De tien teams uit de Formule 1 hebben in totaal acht dagen om hun auto’s en coureurs klaar te stomen voor de eerste race, op 25 maart de Grote Prijs van AustraliĆ«.