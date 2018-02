Teamsprinters bezorgen Nederland tweede goud

De Nederlandse teamsprinters hebben Nederland op de openingsdag van de WK baanwielrennen al de tweede gouden medaille bezorgd. Nils van Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland – die de plaats weer innam van Matthijs Büchli – versloegen in de finale van de teamsprint Groot-Brittannië. Dat team bestond uit Jack Carlin, Ryan Owens en Jason Kenny. Oranje was de afgelopen twee WK’s tweede. Kirsten Wild had eerder goud gepakt op scratch.

Het brons op de teamsprint was voor Frankrijk, dat Rusland versloeg.