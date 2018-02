Teamsprinters en Wild trappen af bij WK

Met de teamsprinters en Kirsten Wild op het onderdeel scratch begint voor de Nederlandse deelnemers aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn de jacht op medailles. De sprintmannen waren op de laatste twee WK’s telkens goed voor zilver achter het schier onklopbare Nieuw-Zeeland. Ook nu zijn zij, op de piste van Omnisport, de te kloppen ploeg en is Oranje met onder anderen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland de voornaamste uitdager.

De WK, na 2011 voor de tweede keer in Apeldoorn, beginnen in de middag met kwalificaties bij de mannen en de vrouwen op de ploegachtervolging, een onderdeel dat door de KNWU noodgedwongen is wegbezuinigd. Na de officiƫle opening komen vanaf 18.30 uur de teamsprinters de baan op, zowel bij de mannen als de vrouwen. Er is een kwalificatie, een eerste ronde en daarna de troostfinale om brons en de grote finale. Tussendoor worden de eerste medailles verdeeld op scratch, een wedstrijd over 10 kilometer waar het er simpelweg om gaat wie als eerste de finish passeert. Wild won het goud al een keer in 2015.