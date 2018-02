Tennisser Haase verliest van Jaziri

Robin Haase is gestrand in de achtste finales van het toernooi in Dubai. De beste Nederlandse tennisser verloor twee tiebreaks tegen de Tunesiër Malek Jaziri: 6-7 (4) 6-7 (3).

Haase bereikte de tweede ronde met een overwinning op de Fransman Quentin Halys. Jaziri, met een wildcard toegelaten, verraste in de eerste ronde de als eerste geplaatste Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Haase miste een mooie kans om ver te komen in Dubai. Jaziri, de nummer 117 van de wereld, stuit in de kwartfinales op Stefanos Tsitsipas. De Griek staat 82e op de mondiale tennisladder.

Haase kwam in de eerste tiebreak op een achterstand van 6-0. Hij slaagde er ook niet in de tweede tiebreak spannend te maken.