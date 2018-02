Teamsprinters snelste in kwalificaties

Voor de Nederlandse sprinters zijn de WK baanwielrennen in Apeldoorn goed begonnen. Nadat Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx zich al hadden geplaatst voor de eerste ronde op de teamsprint, deden de mannen hetzelfde.

Nils van ’t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen en Matthijs B├╝chli overtuigden met de snelste tijd: 42,869. Nederland was de afgelopen twee jaar telkens goed voor zilver, steeds achter Nieuw-Zeeland dat nu slechts de zesde tijd had. Achter Nederland was Frankrijk goed voor de tweede tijd: 43,389.

Van Riessen en Braspennincx realiseerden de vierde tijd: 33,415. De beste acht teams, zowel bij de mannen als de vrouwen, plaatsten zich voor de eerste ronde. Later volgen ook de finales en de strijd om het brons.

Bij de vrouwen was Duitsland (32,640) het snelst, voor Rusland.