Kirsten Wild heeft Nederland bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn de eerste medaille bezorgd. Het was meteen goud op het niet-olympische onderdeel scratch. De renster uit Zwolle was in 2015 ook al wereldkampioen op scratch waarbij na tien kilometer om de medailles wordt gesprint.

Wild was vier ronden voor het einde alleen op avontuur gegaan. Valentine Fortin uit Frankrijk werd tweede, het brons was voor de Belgische Jolien D’Hoore.