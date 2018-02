Zes keer Nederlands goud op WK indoor

Dafne Schippers en Sifan Hassan gaan voor een medaille op de wereldkampioenschappen indooratletiek, die donderdag beginnen in Birmingham. Schippers komt uit de 60 meter, de sprintafstand waarop ze twee jaar geleden zilver pakte. Hassan doet eerst een gooi naar een medaille op de 3000 meter en wil daarna haar titel op de 1500 meter prolongeren.

De Nederlandse atletiek behaalde vanaf de eerste wereldkampioenschappen indoor in 1985 elf medailles; zes keer goud, twee keer zilver en drie keer brons.

Nelli Cooman domineerde eind jaren tachtig de 60 meter. De Rotterdamse won goud op de WK’s indoor van Indianapolis in 1987 en Boedapest in 1989. Elly van Hulst was in 1985 de beste op de 1500 meter in Parijs en ze voegde daar in 1989 in Boedapest goud op de 3000 meter aan toe. Van Hulst liep toen een wereldrecord van 8.33,82.

Nadine Broersen verraste in 2014 in Polen met de wereldtitel op de vijfkamp. Karin Ruckstuhl behaalde in 2006 in Moskou zilver op de vijfkamp. Verder vergaarde Oranje drie keer brons: Han Kulker (Indianapolis 1987) op de 1500 meter, Patrick van Balkom (Lissabon 2001) op de 200 meter en Rens Blom (Birmingham 2003) bij het polsstokhoogspringen.