Atlete Hassan pakt zilver op 3000 meter

en mooie inhaalrace heeft Sifan Hassan naar een zilveren medaille gebracht op de 3000 meter van het WK indoor. De Nederlandse moest alleen de favoriete Genzebe Dibaba uit Ethiopië voor laten gaan.

Hassan, geboren in Ethiopië, startte rustig en liep lang op de laatste posities. Ze snelde naar voren toen haar grote concurrente het tempo versnelde. Hassan kwam in de laatste ronden dichter- en dichterbij, maar kon Dibaba net niet meer achterhalen.

De zilveren plak betekent voor Hassan een mooie opsteker richting de races op de 1500 meter, die vrijdag beginnen. Op die afstand verdedigt de Nederlandse de wereldtitel. Hassan liep deze winter slechts één indoorwedstrijd en kwalificeerde zich formeel niet voor het WK, maar de Atletiekunie nam de topatlete toch mee.

Dibaba veroverde haar derde wereldtitel op de 3000 meter indoor. Ze kwam na 8.45,05 over de finish. Hassan eindigde als tweede in een tijd van 8.45,68, vlak voor de Schotse nummer drie Laura Muir (8.45,78). Hassan trok na haar zilveren race een Nederlandse vlag over haar schouders en vierde haar tweede plaats uitgelaten, ,,Ik ben ook best wel tevreden”, zei ze even later voor de camera van de NOS. ,,Ik heb in de winter namelijk nog niet zo veel races gelopen.”