Büchli kanshebber op keirin bij WK

Na de voor Nederland uitstekend verlopen eerste dag van de WK baanwielrennen liggen er ook op de tweede dag kansen. Matthijs Büchli behoort tot de favorieten op keirin, het onderdeel waarop hij bij de Olympische Spelen van Rio zilver veroverde. Ook Harrie Lavreysen is medaillekandidaat. De jonge Brabantse sprinter won dit seizoen de keirin bij een wereldbekerwedstrijd in het Canadese Milton. Beiden pakten als lid van van de teamsprint op de openingsdag goud.

Wim Stroetinga is in Omnisport de Nederlandse deelnemer op scratch, het onderdeel waarop Kirsten Wild op de openingsdag goud won bij de vrouwen. Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx beginnen om 14.30 uur aan hun sprinttoernooi, waarvan de medailles pas vrijdag te verdienen zijn. Ook Van Riessen en Braspennincx hielden aan de eerste dag van de WK een medaille over: een zilveren op de teamsprint.