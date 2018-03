Büchli ontgoocheld na vierde plaats op keirin

Matthijs Büchli had zich zo veel voorgesteld van de tweede dag van de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Hij had al goud op zak, als lid van de teamsprint. Maar de 25-jarige baanrenner uit Santpoort had maar één doel: goud op keirin. ,,Dit was mijn titel, dit had mijn dag moeten worden. Het is een teleurstelling”, zei Büchli nadat hij slechts als vierde was gefinisht in de finale. De wereldtitel was voor de Colombiaan Fabian Hernando Puerta.

Puerta hield de Japanner Tomoyuki Kawabata en de Duitser Maximilian Levy achter zich. Harrie Lavreysen, de andere Nederlander in de finale, finishte als zesde en laatste. ,,De rest reed veel te afwachtend. Ik kwam op iets meer dan twee ronden voor het einde op kop te zitten. Dan is het ideaal als er iemand hard overheen komt en je mee kunt in de slipstream. Maar er kwam maar niemand. En dan wordt het een te lange sprint.”