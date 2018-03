Murray wil eind maart training hervatten

Andy Murray wil over een maand de training hervatten. De Schotse tennisser verwacht op tijd fit te zijn voor de start van het grasseizoen, zegt hij tegen de BBC.

Murray onderging begin januari een operatie aan zijn heup. Hij kwam vorig jaar op Wimbledon voor het laatst in actie tijdens een officieel toernooi. ,,Ik ga niets overhaasten”, aldus de dertigjarige Murray, voormalig nummer één van de wereld. De tweevoudig Wimbledonkampioen werkt momenteel in de sportschool aan zijn herstel en wil over uiterlijk vier weken weer de tennisbaan op voor trainingen. ,,Ik neem mijn tijd om ervoor te zorgen dat de revalidatie goed verloopt.”

Het grandslamtoernooi van Wimbledon begint dit jaar op 2 juli.