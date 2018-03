Harrie Lavreysen heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn via de herkansingen alsnog de tweede ronde bereikt op het onderdeel keirin. De twintigjarige Brabander, lid van de gouden teamsprintploeg van woensdag, hield in zijn heat de Japanner Yudai Nitta en de Nieuw-Zeelander Jordan Castle achter zich.

Eerder had Matthijs Büchli zich al rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Daarin gaat het donderdagavond om een plaats in de finale, die ook nog op dezelfde dag wordt verreden.