Premier League Darts geschrapt om winterweer

De vijfde speelronde in de Premier League of Darts gaat niet door. De weersomstandigheden in Exeter zijn te gevaarlijk om mensen de weg op te sturen. Ierland, Schotland en delen van Engeland worden geteisterd door de storm Emma en hevige sneeuwval.

Wanneer de dartswedstrijden worden ingehaald, is nog niet duidelijk. Michael van Gerwen had het donderdagavond op moeten nemen tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic en Raymond van Barneveld stond ingedeeld voor een partij tegen de Engelse koploper Michael Smith.

Van Barneveld meldt op Twitter dat hij begrip heeft voor de afgelasting. ,,Dit is in mijn ogen de beste beslissing. Er zijn zoveel mensen bij het evenement betrokken. De gezondheid van een ieder is belangrijker. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt”, schrijft de Hagenaar.