Verstappen naast de baan op tweede testdag

Max Verstappen heeft weinig plezier beleefd aan zijn tweede testdag voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. Hij legde donderdag slechts 35 rondjes af op het Circuit de Catalunya in Barcelona en belandde aan het eind van de dag ook nog eens naast de baan in het grind.

De Nederlandse coureur maakte aanzienlijk minder kilometers dan veel andere collega’s. Verstappen reed de negende tijd van de in totaal vijftien coureurs die donderdag op de baan kwamen.

Aan het eind van de sessie donderdagmiddag, toen Verstappen bezig leek met een snelle ronde, schoof de Limburger met zijn bolide van de baan. In de ochtenduren, toen de baan nog nat was, reed Verstappen op de intermediatebanden wel de snelste rondetijd van alle coureurs.

Verstappen tilde niet zwaar aan de manier waarop hij even van de baan raakte. ,,Ik maakte even een uitstapje”, grapte hij voor de camera van de NOS. ,,Dat was een foutje, maar ik moet ook de limieten opzoeken. De auto is beter dan vorig jaar. Hoeveel beter? Dat weten we nog niet. Het was afgelopen week ook nat en koud. Dat was niet ideaal”, zei de Nederlander, die komende dinsdag weer op het circuit van Barcelona gaat testen.

Opvallendste man van de dag was wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit was in zijn Mercedes sneller dan wie dan ook en zette de beste tijd van de week neer. De eerste race van het nieuwe seizoen is op 25 maart in het Australische Melbourne.