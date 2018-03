Warriors maken verschil in derde kwart

De Golden State Warriors hebben in de NBA de vierde achtereenvolgende zege behaald. De regerend kampioen versloeg Washington Wizards met 109-101. De Warriors maakten het verschil in het derde kwart, met 27 punten tegenover veertien van de Wizards.

Kevin Durant nam 32 punten van Golden State voor zijn rekening, waarvan negen in de derde periode. Otto Porter junior kwam bij Washington Wizards tot 29 punten.

Portland Trailblazers was halverwege februari de laatste ploeg die de titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie versloeg. Daar rekenden de Warriors achtereenvolgens af met Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, New York Knicks en Washington Wizards.

In de Western Conference neemt Golden State Warriors achter de Houston Rockets voorlopig de tweede plaats in.