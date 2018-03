Wawrinka richt zich op seizoen op gravel

Stan Wawrinka keert voorlopig niet terug op de tennisbaan. De Zwitser neemt de tijd voor zijn knieblessure en mist daardoor de toernooien van Indian Wells en Miami.

,,Ik moet mijn lichaam rust geven”, verklaarde Wawrinka. ,,De bedoeling is dat ik daarna weer van de partij ben als de wedstrijden op gravel beginnen.”

Wawrinka stond vorig jaar lang aan de kant met een knieblessure. Hij maakte begin dit jaar zijn rentree op de Australian Open, waar hij al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam liet de drievoudig winnaar van een grandslam zich verrassen door Tallon Griekspoor. Een week later in Marseille kreeg Wawrinka weer zo veel last van een knie dat hij moest opgeven.