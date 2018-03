76ers winnen weer eens van Cavaliers

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben na drie nederlagen weer eens van Cleveland Cavaliers gewonnen. De ploeg was met 108-97 te sterk.

LeBron James maakte 30 punten voor de Cavaliers, maar de 76ers wisten het team uit Cleveland toch te bedwingen. De strijd ging lang gelijk op. Met nog negen minuten op de klonk was de stand 85-85, maar Dario Saric leidde de 76ers met twee cruciale acties naar de winst.

Los Angeles Lakers versloeg Miami Heat met 131-113. Isaiah Thomas was topscorer bij de Lakers met 29 punten. Julius Randle voegde er 25 punten aan toe.

Bij de Portland Trail Blazers was Damian Lillard op dreef met 35 punten. Hij had hiermee een belangrijk aandeel in de zege op Minnesota Timberwolves (108-99).