Beukeboom stelt teleur op achtervolging

Dion Beukeboom heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn zich op de individuele achtervolging niet kunnen mengen in de strijd om de medailles. De 29-jarige Amsterdammer, die later dit jaar een aanval doet op het werelduurrecord van Bradley Wiggins, kwam tot een tijd van 4.23,083 over 4 kilometer. Daarmee werd hij slechts twaalfde.

De beste tijd in de kwalificaties was voor de Portugees Ivo Oliveira: 4.12,365, een baanrecord. Hij strijdt met de Italiaan Filippo Ganna om het goud.

Beukeboom moest zijn seizoen noodgedwongen wat later beginnen nadat hij in de zomer bij een val zijn heup had gebroken. Hij mikte op een top vijf-klassering en misschien zelfs een plaats in de troostfinale.