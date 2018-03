Dafne Schippers in actie op sprint

Dafne Schippers komt vrijdag op de tweede dag van de WK indooratletiek in Birmingham in actie op de 60 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter wordt onder meer vergezeld van landgenote Jamile Samuel.

Aan het einde van de ochtend komen de twee in actie in de series. In de avonduren zijn de halve finales en de finales op het onderdeel.

Verder verschijnen Eelco Sintnicolaas (zevenkamp), Madiea Ghafoor (400 m), Nadine Visser en Eefje Boons (60 m horden) aan de start in de Engelse plaats.

Sifan Hassan, die donderdag zilver won op de 3000 meter, doet nu mee aan de 1500 meter, waarvan de series op het programma staan.