Juan del Potro heeft de halve finales van het toernooi in Acapulco bereikt. De als zesde geplaatste Argentijn was in twee sets te sterk voor de als derde gerangschikte Oostenrijker Dominic Thiem.

Del Potro won de partij met 6-2 7-6 (7). Het was voor Del Potro zijn vierde zege op Thiem in evenveel ontmoetingen.

In de strijd om een plek in de finale speelt hij tegen de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev, die van de Amerikaan Ryan Harrison won.