Geblesseerde Nadal slaat masters in VS over

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor de komende masterstoernooien van Indian Wells en Miami. De Spanjaard heeft opnieuw last van de bovenbeenblessure die hij begin dit jaar opliep bij de Australian Open. Nadal zou deze week zijn rentree maken in Acapulco, maar enkele uren voor zijn eerste partij op het Mexicaanse hardcourt trok de nummer twee van de wereld zich terug.

,,Helaas ben ik in Acapulco op dezelfde plek geblesseerd geraakt als in Melbourne”, aldus Nadal, die op de Australian Open tijdens zijn kwartfinale tegen de Kroaat Marin Cilic moest opgeven met een blessure aan zijn bovenbeen, in de buurt van zijn heup. ,,Ik heb tijd nodig om te herstellen en kan niet spelen in Indian Wells en Miami. Het was pijnlijk om me te moeten afmelden in Acapulco en het is ook heel vervelend dat ik niet in de Verenigde Staten kan spelen.”

Nadal moest vorig jaar op de hoog aangeschreven masterstoernooien van Indian Wells en Miami steeds buigen voor zijn ‘eeuwige’ rivaal Roger Federer. In Californië gebeurde dat in de vierde ronde, in Florida in de eindstrijd. Nadal begon vervolgens aan een imponerende zegereeks op het gravel, die hij in Parijs afsloot met ‘La Décima’, zijn tiende titel op Roland Garros. De Spanjaard schreef later in het jaar ook de US Open op zijn naam.

Nadal moest onlangs zijn eerste plek op de wereldranglijst afstaan aan Federer, die dit jaar nog ongeslagen is. De 36-jarige Zwitser prolongeerde eerst zijn titel op de Australian Open en was daarna de beste in Rotterdam. Federer verdedigt de komende weken zijn titels in Indian Wells en Miami.