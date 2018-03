Hoogland en Lavreysen naar laatste zestien

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreyse n hebben zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales van het sprinttoernooi. Hoogland kwam in de kwalificaties tot de snelste tijd: 9,674. Achter de Australiër Matthew Glaetzer en de Fransman Sebastien Vigier was Lavreysen goed voor de vierde tijd: 9,709. De beste vier mogen een ronde overslaan. De nummers 5 tot en met 28 uit de kwalificaties gaan in de eerste ronde strijden voor een plaats bij de laatste zestien.

De achtste finales worden vrijdagmiddag nog verreden, daarna gaat het sprinttoernooi op zaterdag verder. Lavreysen pakte een jaar geleden bij de WK in Hongkong zilver. Beide Nederlandse sprinters hebben al goud op zak van de teamsprint, op de openingsavond in Omnisport.