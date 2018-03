Keniaan Korir mist WK vanwege visum

De Keniaanse atleet Emmanuel Korir komt niet in actie bij de wereldkampioenschappen indooratletiek in Birmingham. De favoriet voor de titel op de 800 meter heeft niet op tijd een visum kunnen regelen.

Hij had vrijdag in actie moeten komen in de heats. ,,Ik moet het WK missen vanwege een fout met het systeem”, aldus een balende Korir op Facebook ,,Maar we moeten accepteren wat het leven voor ons gepland heeft. Het is geen drama.”

Korir is op dit moment nog in New York, waar hij een visum had willen regelen.