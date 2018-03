Luiten in middenmoot in Mexico

Joost Luiten is op de eerste dag van World Golf Championship in Mexico in de middenmoot geëindigd. De Nederlandse golfer had voor zijn eerste ronde op de Club de Golf Chapultepec 72 slagen nodig, één boven par. Hij kwam daarmee uit op de gedeelde 39e plek.

Voor Luiten was het zijn eerste toernooi sinds zijn zege in Dubai. Dankzij deze winst mocht hij aan het prestigieuze toernooi meedoen, waar zo’n 8,2 miljoen euro te verdelen is. Er zijn maar 64 golfers tot het toernooi toegelaten.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen gaat na de eerste dag aan de leiding. Hij ging rond in 64 slagen. De Engelsman Chris Paisley, de Amerikaan Xander Schauffele en de Indiër Shubhankar Sharma volgen met 65 slagen.