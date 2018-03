Nederlanders liggen al uit sprinttoernooi

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn al in de achtste finales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. Dat was een fikse tegenvaller: Lavreysen was vorig jaar nog goed voor zilver, terwijl beiden woensdag nog het goud hadden gepakt met de teamsprint.

Hoogland, die de snelste tijd had in de kwalificaties, verloor van de Duitser Maximilian Levy. Voor Lavreysen bleek de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins te sterk. Hoogland was niet fit, vertelde zijn coach Bill Huck. De deelname aan de teamsprint was wegens klachten aan de luchtwegen eerder al twijfelachtig geweest. ,,We hadden al twijfels, maar omdat hij geen koorts had kon hij meedoen. We hadden hem nodig, de teamsprint was ons hoofddoel”, vertelde Huck. ,,Met een gezonde Jeffrey is het vandaag een ander verhaal.”

Hoogland wilde zijn gezondheidsklachten niet als excuus gebruiken. ,,Daardoor heb ik deze rit niet verloren. Ik dacht dat ik ‘m onder controle had, maar ik heb niet goed getimed. Ik moest voor de laatste bocht versnellen maar op een of andere manier lukte dat niet. Ik weet het niet precies, volgens mij schoot ik iets van mijn zadel af. De power was er wel.”

Lavreysen was ook niet okselfris meer na zijn drie optredens op de teamsprint gevolgd door een dag keirin waar hij de finale haalde en zesde werd. ,,Het is een combinatie van factoren”, meende de Brabander. ,,Behalve de vermoeidheid maakte ik ook een tactische fout, een behoorlijk domme. Het tempo lag te laag naar mijn zin en ik probeerde met nog een ronde te gaan er al overheen te komen. Alleen lukte dat niet en bleef hij onder me.”

Ondanks de teleurstelling wilde de twintigjarige Brabander er ook weer niet te zwaar aan tillen. ,,Ik baal nu ontzettend, maar straks in het hotel doe ik mijn regenboogtrui weer aan.” Hoogland stapte ook over de teleurstelling heen. ,,Het goud op de teamsprint is het allermooist. Wat erna zou komen was bonus.”