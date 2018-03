Nuis in derde rit, Verbij in laatste race

Kjeld Nuis opent zaterdag in Changchun in China zijn jacht op zijn eerste wereldtitel op de sprintvierkamp in de derde rit van de eerste 500 meter. De regerend olympisch en wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter neemt het op tegen de Noor Johann Sæves. In de elfde race is Ronald Mulder aan de beurt. De Europees kampioen op de 500 meter komt uit tegen de Chinees Tingyu Gao, de nummer drie eind vorige maand bij de Winterspelen in Zuid-Korea.

Titelhouder Kai Verbij rijdt in de twaalfde en laatste rit tegen de Zuid-Koreaan Cha Min-kyu, die op de Gangneung Oval olympisch zilver behaalde achter de Noor Havard Lorentzen.

Op de eerste 1000 meter schaatst Nuis in de tiende race tegen de Australiër Daniel Greig. Verbij gaat een rit later met de Rus Alexei Jesin de strijd aan. Mulder rijdt in het vijfde paar tegen de Duitser Joel Dufter.

Bij de vrouwen komt Jorien ter Mors op de 500 meter in de laatste race uit tegen de Amerikaanse Brittany Bowe. Op de 1000 meter komt de Nederlandse troef uit tegen de Oostenrijkse Vanessa Herzog in de voorlaatste rit.