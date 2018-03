Ook Roosen langer bij wielerploeg Jumbo

Na Steven Kruijswijk heeft ook Timo Roosen zijn contract bij Team LottoNL-Jumbo verlengd. De 25-jarige Nederlandse wielrenner is nu tot eind 2020 aan de Nederlandse wielerploeg verbonden. Kruijswijk verlengde donderdag zijn contract al tot eind 2021.

Roosen behaalde afgelopen seizoen twee overwinningen. ,,Die overwinningen bewezen dat ik sterker word. Dat is het belangrijkste. Mijn focus ligt op succesvol zijn met sprinter Dylan Groenewegen, maar ook op de klassiekers”, aldus Roosen. ,,Ik heb het er goed naar mijn zin. De begeleiding, het materiaal, alles is in orde. De ploeg verbetert nog elk jaar. De ploeg is innovatief actief en draait gewoon goed. Dat waren voor mij redenen om bij te tekenen.”

Jumbo maakte donderdag bekend de komende vijf jaar hoofdsponsor te zijn van de wielerploeg van manager Richard Plugge.