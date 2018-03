Richie Porte mist Tirreno

Richie Porte doet komende week niet mee aan de Tirreno-Adriatico. De Australische renner kreeg na de Ronde van de Algarve last van een infectie aan de bovenste luchtwegen. Volgens zijn ploeg is het beter voor Porte om niet te starten.

,,De Tirreno was een van de hoofddoelen van Richie. Maar zijn voorbereiding is verre van optimaal. In overleg met de ploeg hebben we daarom besloten dat hij beter niet kan meedoen. Hij kan nu optimaal herstellen”, aldus teamarts Max Testa.

Ook zonder Porte gaat BMC in Tirreno-Adriatico voor het eindklassement en de ritzeges. Voor de dagoverwinningen moet onder anderen Greg Van Avermaet zorgen. Voor het algemeen klassement wordt ingezet op de Italiaan Damiano Caruso en de Australiƫr Rohan Dennis.