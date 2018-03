Rojer en Tecau naar finale in Dubai

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau voor het eerst dit seizoen een finale gehaald. Het gelouterde koppel was in de halve finales van het ATP-toernooi in Dubai te sterk voor Ivan Dodig uit Kroatië en de Amerikaan Rajeev Ram: 7-5 6-3. Dodig en Ram hadden in de kwartfinale gewonnen van Robin Haase en Matwé Middelkoop.

Rojer en Tecau haalden eerder dit jaar al de laatste vier in Sydney en Rotterdam, maar een finaleplaats zat er nog niet in. In Dubai mag het als tweede geplaatste duo zaterdag gaan strijden om de titel. Rojer en Tecau vormen sinds 2014 een dubbelkoppel en wonnen samen al zestien ATP-toernooien, waaronder Wimbledon (2015) en de US Open (2017).