Schaatsster Wagemaker wint in Noordlaren

Beau Wagemaker heeft de derde en voorlopig laatste marathon op natuurijs gewonnen. Ze was in Noordlaren de snelste van een kopgroep van tien.

Wagemaker eindigde woensdag al als derde op de eerste marathon van natuurijs in Haaksbergen. Ze wint het klassement over drie wedstrijden in Haaksbergen, Arnhem en Noordlaren.

Het was de bedoeling dat voor het eerst sinds 2010 een Vierdaagse op natuurijs zou worden verreden. Dat lukt echter niet. De eventuele wedstrijd van zaterdag in Veenoord gaat niet door. Noordlaren is derhalve de finale van de meerdaagse op natuurijs.

De mannen gaan rond half twaalf van start voor hun wedstrijd over 125 ronden.