Schippers moeizaam naar finale op 60 meter

Dafne Schippers staat bij de wereldkampioenschappen indooratletiek in Birmingham in de finale van de 60 meter. De 25-jarige Nederlandse atlete eindigde in haar halve eindstrijd met een tijd van 7,09 seconden als derde. De nummers een en twee van de drie halve finales kwalificeerden zich rechtstreeks. Schippers ging op basis van haar tijd door naar de finale van later op vrijdag, waaraan acht atletes meedoen.

Javianne Oliver finishte in de halve eindstrijd van Schippers als vierde in 7,10 seconden. De Amerikaanse was daarmee normaal gesproken als achtste en laatste aan het deelnemersveld voor de finale toegevoegd. Oliver had echter de pech dat in de tweede halve finale de nummers twee en drie precies even snel waren en daardoor beiden doorgingen. Het gaat om Michelle-Lee Ahye uit Trinidad en Tobago en de Jamaicaanse Remona Burchell. Zij klokten 7,15 seconden. Oliver was aanmerkelijk sneller, maar greep toch net naast een plek in de finale.

Schippers heeft een persoonlijk record van 7,00 seconden staan. Met 7,09 verbeterde ze haar beste tijd van dit seizoen. Eerder op de dag was ze in de series tot 7,19 gekomen. Jamile Samuel liep een tijd van 7,34 en werd in de series uitgeschakeld.