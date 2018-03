Schippers op WK naast podium 60 meter

Dafne Schippers heeft bij de wereldkampioenschappen indoor geen medaille overgehouden aan de 60 meter. De Nederlandse atlete eindigde in de finale in Birmingham in een tijd van 7,10 seconden als vijfde. Twee jaar terug pakte Schippers bij de WK indoor in Portland nog zilver op de 60 meter.

Het goud in Birmingham ging in 6,97 seconden naar Murielle Ahouré uit Ivoorkust. Haar landgenote Marie-Josée Ta Lou werd tweede in 7,05. Mujinga Kambundji uit Zwitserland finishte als derde, ook in 7,05, maar in de duizendsten van een seconde was ze net iets langzamer dan Ta Lou. Elaine Thompson, de olympisch kampioene van Rio 2016 op de 100 en 200 meter, eindigde net als Schippers naast het podium (vierde in 7,08).

,,Ik ben wel gewoon vijfde van de wereld, hier moet ik tevreden mee zijn”, zei Schippers. ,,Ik heb laten zien dat ik terug kan vechten na een heel slechte wedstrijd”, zo doelde ze op haar matige ‘generale’ op de Grand Prix in Glasgow, waar ze als vijfde eindigde in 7,22. ,,Mijn piek ligt niet in het indoorseizoen.”

De 25-jarige Schippers had zich ternauwernood voor de eindstrijd geplaatst. In de halve finales klokte de Utrechtse 7,09 seconden. Daarmee eindigde ze in haar race als derde, achter Ahouré en Thompson. Op basis van haar tijd mocht Schippers, die een persoonlijk record van 7,00 heeft, alsnog naar de finale. Eerder op de dag was ze in de series tot 7,19 gekomen. Jamile Samuel liep een tijd van 7,34 en werd in de heats al uitgeschakeld.

Ahouré (30) bezorgde Ivoorkust het eerste goud ooit op de WK indoor. ,,Geweldig! We zoeken nu nog een derde vrouw in Jamaica, zodat we het hele podium kunnen innemen”, zei de wereldkampioene lachend, nadat ze samen met Ta Lou een ereronde had gemaakt over de baan, met de Ivoriaanse vlag in hun handen.