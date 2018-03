Simon Schouten regeert op natuurijs

Voor het tweede jaar op rij heeft Simon Schouten de marathon op natuurijs van Noordlaren gewonnen. Hij was na 125 ronden met afstand de snelste in een sprint. Crispijn Ariëns eindigde als tweede, vlak voor Remco Schouten.

Simon Schouten regeerde de afgelopen dagen op natuurijs. Hij was woensdag ook al de rapste in Haaksbergen maar moest donderdag wel toestaan dat Bart de Vries in Arnhem won.

Simon Schouten won het algemeen klassement over drie wedstrijden op natuurijs. Het liefst waren de marathonrijders zaterdag nog in Veenoord aan de start verschenen, maar dat is door de aangekondigde dooi niet meer mogelijk.

Bij de vrouwen ging de zege in Noordlaren naar Beau Wagemaker. Ze won ook het klassement van de driedaagse op natuurijs.