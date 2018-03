Titelverdedigster Hassan naar finale 1500 m

Sifan Hassan mag zaterdag bij de wereldkampioenschappen indoor haar titel verdedigen op de 1500 meter. De 25-jarige Nederlandse atlete finishte in haar halve eindstrijd in Birmingham als eerste in een tijd van 4.05,46. Voor Hassan was dat haar beste tijd dit seizoen. Haar persoonlijke record staat op 4.00,46.

Hassan, die een dag eerder zilver behaalde op de 3000 meter, was de snelste van alle atletes in de halve finales. Genzebe Dibaba uit Ethiopiƫ volgde haar met 4.06,25. Dibaba won donderdag goud op de 3 kilometer.

Twee jaar terug behaalde Hassan, die sinds 2013 voor Nederland uitkomt, goud op de 1500 meter bij de WK indoor in Portland.