‘Turnster Raisman klaagt comité aan’

Turnster Aly Raisman klaagt het Amerikaanse olympisch comité aan vanwege het seksuele misbruik door Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnbond.

Volgens Raisman wist het Amerikaanse olympisch comité dat Nassar met de turnster in de fout ging. meldt NBC News. De winnares van drie olympische titels maakte in november bekend dat Nassar haar had misbruikt. De oud-teamarts kreeg in januari een gevangenisstraf van meer dan 170 jaar opgelegd omdat hij zich had vergrepen aan Raisman en andere turnsters.