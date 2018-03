Unicum op WK indoor: diskwalificatie hele heat

De wereldkampioenschappen indoor in Birmingham hebben een unicum opgeleverd. Op de 400 meter bij de mannen werden alle deelnemers aan één van de heats gediskwalificeerd. Volgens statistici is dat op grote atletiektoernooien nooit eerder gebeurd.

De derde heat van de 400 meter bleek vrijdagmiddag geen gelukkige. Het begon met een valse start van Abdalelah Haroun uit Qatar, de nummer drie van het WK van vorig jaar in Londen. Voor Haroun was de race daarmee al voorbij. De andere vier atleten stapten vervolgens tijdens de race allemaal te vroeg even buiten hun baan, zo constateerden de juryleden. Ze werden daarom allemaal gediskwalificeerd.

Tot dit kwartet behoorde ook Bralon Taplin uit Grenada, de snelste man van dit jaar op de 400 meter met 44,88 seconden. Taplin won zijn heat probleemloos (46,37), maar hoorde even later dat hij was gediskwalificeerd. Op tv-beelden was echter niet duidelijk te zien of de favoriet ook echt buiten zijn baan was gekomen. Taplin tekende protest aan, maar dat werd afgewezen.