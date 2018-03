Van Gerwen laat zich verrassen in Minehead

Darter Michael van Gerwen heeft zich laten verrassen op het UK Open in Minehead. De tweevoudig winnaar van het lucratieve PDC-toernooi stroomde in de derde ronde in, maar werd direct uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan: 8-10. De 21-jarige De Zwaan zorgde voor de grootste stunt op een avond vol verrassingen.

Naast Van Gerwen vlogen ook Raymond van Barneveld, Adrian Lewis, titelverdediger Peter Wright, Dave Chisnall en Simon Whitlock uit het toernooi. Lewis liet zich verrassen door de Westlandse darter Dirk van Duijvenbode (10-5). Van Barneveld werd uitgeschakeld door de Engelse routinier Mervyn King (10-4).

Vanwege de barre weersomstandigheden in Engeland vindt het toernooi achter gesloten deuren plaats, zonder publiek. Het UK Open wordt gezien als de FA Cup van het darts, vanwege het open karakter van het deelnemersveld. Van Gerwen won het toernooi in 2015 en 2016, vorig jaar deed hij vanwege een rugblessure niet mee.