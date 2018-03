Visser en Boons naar halve finales 60 m horden

De Nederlandse atleten Nadine Visser en Eefje Boons hebben zich bij de wereldkampioenschappen indoor in Birmingham geplaatst voor de halve finales op de 60 meter horden. Visser eindigde in haar serie als derde in 8,01 seconden. Boons kwam in haar heat tot 8,16 seconden en werd daarmee vierde. In elke serie plaatsten de nummers een tot en met vier zich automatisch voor de halve finales van zaterdag.

Visser en Boons debuteren allebei bij de WK indoor. Voor de 23-jarige Visser staat haar persoonlijke record op 7,91 seconden. Boons, die even oud is, heeft 8,10 seconden als beste tijd achter haar naam staan. Het Nederlands record is al sinds 1989 in handen van Marjan Olyslager (7,89 seconden).