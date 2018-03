Wild eerste na twee onderdelen omnium

Kirsten Wild heeft na twee van de vier onderdelen nog steeds de leiding op het omnium bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn. Nadat ze de scratch had gewonnen, het openingsonderdeel dat werd overschaduwd door een ernstig ongeval, eindigde ze op de temporace als gedeeld vierde. De Britse Elinor Barker was de snelste, zij schoof op naar de tweede plaats in het klassement.

Vrijdagavond volgen nog de afvalrace en de puntenkoers.

Wild heeft al goud op zak, ze won op de eerste dag scratch als zelfstandig onderdeel.