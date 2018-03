Wild op jacht naar tweede medaille

Kirsten Wild is vrijdag weer aan de beurt bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn. De Zwolse pakte op de openingsdag goud op scratch. Dat was de eerste Nederlandse medaille, waarna er nog twee (goud en zilver) volgden op de teamsprint. Wild hoort ook op het omnium, dat met vier onderdelen sinds vorig jaar op één dag wordt afgewerkt, tot de kanshebbers. Op het WK in Hongkong werd ze tweede.

Op de individuele achtervolging komt Dion Beukeboom uit. Jan Willem van Schip start op de puntenkoers. Ook op die onderdelen gaat het vrijdag om de medailles. Dat geldt tevens voor het sprinttoernooi bij de vrouwen, maar Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen strandden in de kwartfinales.

Harrie Lavreysen kan vrijdag voor zijn derde onderdeel aan de bak. Op de sprint, het onderdeel waarop hij vorig jaar met WK-zilver doorbrak, vormt hij met Jeffrey Hoogland de Nederlandse inbreng. Het sprinttoernooi bij de mannen loopt in de middag tot de achtste finales en gaat zaterdag verder.