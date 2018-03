Wild opent omnium met winst

Overschaduwd door een ernstig ongeval is bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn het eerste onderdeel van het omnium alsnog in verkorte vorm afgewerkt. Kirsten Wild kwam na een scratchrace over vijftien ronden als eerste over de finish. De Italiaanse Elisa Balsamo werd tweede, de Française Laurie Berthon derde.

De race was eerder zes van de dertig rondes voor het einde stilgelegd nadat Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong, in botsing was gekomen met een jurylid dat een rugnummer van de baan wilde pakken. De man werd op het oog buiten bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De wedstrijd werd in een geschrokken en stilgevallen Omnisport hervat en gewonnen door Wild.

Het omnium bestaat sinds vorig jaar uit vier in plaats van zes onderdelen. Behalve scratch zijn dat een temporace, een afvalkoers en de afsluitende puntenkoers. Die is vrijdagavond.