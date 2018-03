Wild pakt tweede WK-goud met winst op omnium

Kirsten Wild heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn haar tweede gouden medaille veroverd. De 35-jarige Zwolse leidde van begin tot het einde op het omnium, dat over vier onderdelen gaat. Na de door haar gewonnen afvalrace, het derde onderdeel, begon ze met een mooie marge aan de puntenkoers waarin Wild zich niet liet verrassen. Op de openingsdag had ze al goud veroverd op de scratch.

Met dat onderdeel begon ook het omnium, een vierkamp tegenwoordig. Het ging mis toen een jurylid een rugnummer van een eerder gevallen renster van de baan wilde plukken en in botsing kwam met Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. De man werd met zware verwondingen afgevoerd en de race lag lange tijd stil in een geschrokken Omnisport. Na hervatting won Wild en werd ze gedeeld vierde op de temporace. ’s Avonds rondde ze het karwei af. Wild was vorig jaar al tweede op het omnium, een olympisch nummer.