Wild steviger aan de leiding op omnium

Kirsten Wild is dicht bij een tweede gouden medaille bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn. De Zwolse stond al aan de leiding op het omnium na twee onderdelen en won vervolgens de afvalrace, het derde onderdeel. Wild bleef in de laatste sprint de Amerikaanse Jennifer Valente voor en verstevigde daarmee haar leidende positie.

Er volgt vrijdagavond nog één onderdeel, de puntenkoers. Wild had het eerste onderdeel, scratch, gewonnen. Die zege werd overschaduwd door een ernstig ongeval waarbij een jurylid zwaar gewond raakte na een botsing met een renster. Op de temporace eindigde de 35-jarige Zwolse als gedeeld vierde. Ook de afvalrace moest worden stilgelegd na een val van de Chinese Wang Xiaofei.

Wild heeft al goud op zak. Ze won op de eerste dag scratch als zelfstandig onderdeel.