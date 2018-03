Bautista klopt Pouille in finale Dubai

De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut heeft het ATP-toernooi van Dubai op zijn naam geschreven. De 29-jarige Spanjaard was in de finale de Fransman Lucas Pouille de baas: 6-3 6-4. Bautista vierde zijn achtste ATP-titel, zijn tweede al dit jaar. De nummer 23 van de wereld was begin januari ook de beste in Auckland.

Met Bautista en Pouille stonden twee mannen in vorm tegenover elkaar op het hardcourt in Dubai. De 24-jarige Fransman had afgelopen maand het toernooi van Montpellier gewonnen en bereikte vorige week in Marseille de finale.

Pouille had bij winst op Bautista in de eindstrijd in Dubai komende week voor het eerst in de top tien van de wereld gestaan, maar hij liet die kans liggen. De huidige nummer vijftien van de mondiale ranking verspeelde in de tweede set een voorsprong van 3-1. Na een break in de negende game maakte de Spanjaard het af.