Benoot wint Strade Bianche

De Belg Tiesj Benoot heeft op indrukwekkende wijze de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche gewonnen. De wedstrijd in Toscane, deels over onverharde wegen, werd verreden onder barre weersomstandigheden. De renner van Lotto-Soudal, achterhaalde 15 kilometer voor de streep een tweetal vluchters, zijn landgenoot en wereldkampioen veldrijden Wout van Aert en de Fransman Romain Bardet. Niet veel later ging Benoot er vandoor en 12 kilometer verder kwam hij alleen aan op het Piazza del Campo van Siena. Het was zijn eerste zege als prof.

Op een kleine 40 seconden eindigde Bardet als tweede, gevolgd door Van Aert.