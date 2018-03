Brons voor Hassan op 1500 meter WK indoor

Sifan Hassan heeft bij de WK indoor in Birmingham genoegen moeten nemen met het brons op de 1500 meter, het nummer waarop ze twee jaar geleden in Portland de wereldtitel veroverde. De Nederlandse atlete, geboren in Ethiopië, moest in de laatste ronde Genzebe Dibaba laten gaan. De Ethiopische zegevierde in 4.05,27. Dibaba had in 2012 ook de mondiale indoortitel op de 1500 meter gepakt.

De Britse Laura Muir passeerde Hassan tijdens het laatste rondje over de Engelse indoorbaan en pakte zilver (4.06,23). De Nederlandse kwam als derde over de streep in 4.07,26. De 25-jarige Hassan had donderdag zilver gepakt op de 3000 meter. Ook op dat nummer ging de wereldtitel naar Dibaba.

Hassan had in de halve finales met 4.05,46 de beste tijd neergezet. Ze bevestigde daarmee haar vorm. In de finale leek de atlete, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont en werkt, bij het ingaan van de laatste ronde klaar voor een aanval op Dibaba. De Ethiopische zette echter aan en liep steeds verder weg bij Hassan, die ook de opzettende Muir niet kon bijhouden.