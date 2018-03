Duo Wild/Pieters pakt zilver op koppelkoers

Kirsten Wild heeft bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn haar derde medaille veroverd. Met Amy Pieters eindigde ze als tweede op de koppelkoers. De Nederlandse baanrensters moesten het Britse koppel Katie Archibald/Emily Nelson voor zich dulden met 50 tegen 35 punten. Het brons was voor de Italiaansen Letizia Paternoster en Maria Giulia Confalonieri: 20 punten.

Wild pakte eerder individueel al het goud op het onderdeel scratch en op het omnium. De 35-jarige Zwolse komt zondag nog uit op de puntenkoers. De koppelkoers behoort in Tokio 2020 weer tot het olympische programma.

,,Je legt de lat natuurlijk wel steeds hoger als je twee keer goud gehaald hebt. Maar ik denk dat we heel blij moeten zijn met deze zilveren medaille”, vertelde Wild in Omnisport. ,,Amy en ik ‘koppelen’ nog niet zo lang met elkaar en dan is dit een heel net resultaat. Zeker omdat de Britten duidelijk beter waren.”

Pieters, dochter van de Belgische bondscoach Peter Pieters, beaamde dat. ,,Voor dit toernooi hadden we ingezet op een medaille, vandaag hebben we de ambitie uitgesproken om voor goud te rijden. Maar uiteindelijk verlies je hier niet op een punt. De Britse rensters waren een klasse apart. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we hier bijvoorbeeld de Italiaansen achter ons laten. Die zaten vaak voor ons.”