Kodaira slaat meteen toe, derde tijd Ter Mors

Olympisch kampioene Nao Kodaira is sterk begonnen aan het WK sprint in China. De Japanse schaatsster zette de concurrentie op de eerste 500 meter meteen op flinke afstand. De titelhoudster zegevierde met een dik baanrecord in Changchun: 37,23 seconden. Jorien ter Mors eindigde als derde met een tijd van 37,97. De Russin Angelina Golikova reed de tweede tijd (37,78).

Marrit Leenstra belandde op de negende plek met een tijd van 38,53 na een goede race. Nederlands sprintkampioene Letitia de Jong reed de elfde tijd (38,93). ,,Het ging niet zo goed, ik ben niet tevreden”, liet de 24-jarige debutante bij de NOS weten. ,,Ik reed niet lekker in de bochten en daardoor verloor ik snelheid. Ik moet en ik kan harder.”

Later op zaterdag wordt de eerste 1000 meter afgewerkt. Voor zondag staan opnieuw een 500 meter en een 1000 meter op het programma.

Kodaira won eind vorige maand bij de Winterspelen in Zuid-Korea de olympische titel op de 500 meter met een tijd van 36,94. Ter Mors eindigde toen als zesde, op 0,59 seconde van haar Japanse rivale. De Twentse schaatsster veroverde op de 1000 meter olympisch goud, met Kodaira op 0,26 seconde als tweede.

Ter Mors eindigde zowel in 2016 als in 2017 als derde op de WK sprint.