Koreaanse ijshockeyster positief, geen straf

De Noord-Koreaanse ijshockeyster Kim Un-hyang heeft in de aanloop naar de Olympische Spelen een positieve dopingtest afgelegd. Bij de speelster uit de gecombineerde Koreaanse selectie van ‘Noord’ en ‘Zuid’ werd een minieme hoeveelheid hydrochloorthiazide aangetroffen, wat in plaspillen zit die gebruikt kunnen worden om verboden producten te maskeren en daarom niet is toegestaan.

Een tweede test tijdens de Spelen viel negatief uit. Volgens Kim Un-hyang heeft ze het middel niet bewust genomen, maar zat het verboden product in vervuild voedsel. Het internationale sporttribunaal CAS heeft de zaak bekeken en kwam na overleg met deskundigen tot de conclusie dat de Noord-Koreaanse vrijuit gaat. Ze krijgt daarom geen straf.

De gecombineerde Koreaanse ploeg eindigde op de Winterspelen van Pyeongchang op de laatste plaats. ‘Team Korea’ verloor alle wedstrijden.